Этот бюджетный овощ важен при похудении

Он содержит очень мало калорий.Баклажан — ценный продукт, который богат своими витаминами и минералами, которые положительно влияют на состояние здоровья организма. Доказано, что баклажан важен при похудении.Калорийность 100 грамм продукта составляет всего лишь 25 ккал. К тому же для его переваривания требуется минимум времени. В баклажане находятся питательные компоненты, способствующие нормализации работы сердца.Включение овоща в рацион гарантирует укрепление иммунной системы, благодаря чему проводится профилактика простуды. Также улучшается работа нервной системы, поэтому предотвращаются состояние стресса и бессонница.Медики отмечают, что нужно помнить и об осторожности. Перезрелый плод способен привести к пищевому отравлению. Желательно выбирать молодые баклажаны продолговатой формы, отличающиеся блестящей ровной поверхностью, отсутствием вмятин и пятен. Самыми полезными считаются белые сорта, так как в них отсутствует такое потенциально опасное вещество, как соланин.