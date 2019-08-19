5 симптомов, которые нельзя игнорировать

Некоторые люди обращаются к врачам с самыми чепуховыми проблемами, не требующими особого внимания. Но большинство из нас, увы, игнорирует даже те симптомы, которые могут говорить об очень серьезных проблемах.Одной из основных причин устойчивой жажды является повышение уровня сахара в крови. Это также сопровождается усталостью и необходимостью чаще посещать туалет. Скорее всего, вы столкнулись с развитием преддиабета или уже полноценного диабета. Естественно, игнорировать его нельзя.Даже если это произошло всего один раз, обязательно сходите к врачу. Чаще всего кровь в моче вызывает цистит, но в некоторых случаях это может быть опухоль мочевого пузыря. На ранних стадиях опухоли кровь в моче появляется редко, и чем быстрее мы перехватим эту болезнь, тем выше шансы.Они могут появляться на теле из-за нехватки тромбоцитов, помогающих крови сворачиваться, или при лейкозах. Но не надо сразу паниковать, поскольку подобные синяки нередко появляются после избыточного приема аспирина или антикоагулянтов вроде варфарина. Всё равно, следует сходить к врачу.Хрипота, которая не проходит более трех недель, также требует проверки. Если вы курильщик, то вам особенно необходимо посетить врача, так как их хрипота может означать начало рака.Наиболее частое проявление менопаузы. Впрочем, устойчивая ночная потливость и жар могут сигнализировать о раке крови или ВИЧ-инфекции.