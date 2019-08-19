Врачи дали 22 совета для продления жизни

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики дали советы, руководствуясь которыми можно продлить жизнь. Среди главных советов, по мнению медиков, активный секс и любимая работа.Также по их словам, главное в продлении жизни – отказ от некоторых блюд и вредных привычек. Необходимы занятия йогой и отказ от курения.Очередным советом стало избежание стрессовых ситуаций из-за возможных проблем с пищеварением. Отказ от алкоголя.Следующим советом, по мнению медиков, - использование зубной нити, что может уберечь дёсны от болезней. Также необходимо контролировать свой вес.Для продления жизни, считают медики, необходимо завести домашнее животное, так как общение с ним оказывает благотворное влияние на самочувствие.Посещение стоматологов также вошло в список советов. Именно профиликтика полости рта, поможет избежать заболеваний.Еще один совет - не останавливаться на достигнутом и вести себя оптимистично. Необходимо высыпаться, бороться с депрессией и опасаться диабета, ограничивая себя в ряде продуктов.Чаще ходить на массаж, он улучшает циркуляцию крови. Также нельзя пересыпать, иначе это грозит ухудшением умственной деятельности.Находясь на пенсии, нужно продолжать работать, так как это принесёт радость. Полезно смеяться чаще и пить больше воды.Также нужно активно принимать участие в социальной жизни: помогать людям, участвовать в общественных мероприятиях.Регулярный секс стимулирует иммунную систему, отмечают врачи. Они рекомендуют есть шоколад, так как он убережет сердце и сосуды от болезней.