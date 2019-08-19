Фасоль улучшает состояние сердца и помогает худеть

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Исследование американских специалистов показало: употребление фасоли укрепляет сердце и способствует уменьшению избыточного веса.«Регулярно включая в свой рацион фасоль можно успешно бороться с ожирением. Также употребление фасоли помогает снизить опасность возникновения инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний», - констатировали ученые после проведенных ими экспериментов.В частности, были осуществлены опыты на мышах, которые страдали ожирением. Этим животным ежедневно давали фасоль. В результате грызуны значительно похудели. Кроме того, было зафиксировано улучшение в показателях работы их сердечно-сосудистой системы.Во время второго эксперимента влияние фасоли на организм изучалось на примере больных диабетом второго типа. У этих испытуемых после включения бобовых в рацион также было замечено позитивное преображение сердечной мышцы. Ученые отметили уменьшение повреждения тканей из-за воздействия на организм свободных радикалов – молекул, вызывающих нарушение клеточной целостности и в связи с этим развитие разных болезней.Специалисты настоятельно советуют употреблять фасоль людям, столкнувшимся с проблемой ожирения и диабета.