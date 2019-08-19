Диетологи рассказали, какой сорт зеленого чая сжигает жир

Научные сотрудники утверждают, что зеленый чай способствует похудению.

Правда, не все сорта могут помочь в этом нелегком вопросе, а только молочный улун и улун с жасмином

Последний вариант самый действенный, поскольку он ускоряет метаболизм, а также способствует быстрому сжиганию калорий.

Помимо этого, жасминовый чай имеет мягкий седативный эффект, а также он помогает расслабиться, успокаивает кашель и приводит давление в норму.

Специалисты утверждают, что аромат дерева жасмин способствует хорошему настроение, уменьшая чувство беспокойства и оказывает тонизирующий эффект.

К слову, эфирные масла с жасмином делают кожу упругой, обогащая всеми необходимыми элементами.
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