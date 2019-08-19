Медики объяснили, как распознать инсульт

Инсульт — очень серьезный приступ, при котором важно обращать внимание на все симптомы, чтобы не усугубить ситуацию со здоровьем.Распознать его на ранних стадиях сложно, однако возможно. Медики рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на начальном этапеЭксперты отмечают, что первые сигналы о начинающемся инсульте можно уловить за несколько дней и даже месяцев, когда у человека случается обширное кровоизлияние.Врачи называют несколько признаков возможного опасного процесса: проблемы со зрением: расплывающиеся предметы, мелькающие «мушки» в одном глазе; избыточная раздражительность вплоть до проявления агрессии, либо, наоборот, упадок сил, потеря энергии и сонливость.Кроме того, возможно нарушение ориентации — человек может потерять способность узнавать места или людей, ориентироваться в пространстве, не может ясно что-то рассказать, теряет ясность мысли; онемевшие с одной стороны тела пальцы рук и ног; головная боль, которая концентрируется в области виска. На фоне этих признаков могут наблюдаться симптомы, напоминающие расстройство пищеварения.Специалисты сообщают, что подобные симптомы могут длиться на протяжении несколько часов, а после — самостоятельно проходить, сменяясь вполне нормальным самочувствием. Но успокаиваться нельзя. Необходимо обязательно посетить врача, поскольку риск полноценного инсульта при данных явлениях оказывается очень высоким.