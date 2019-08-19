Новый контрастный агент сделает МРТ безопаснее

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля представили новое, более безопасное контрастное вещество для магнитно-резонансной томографии (МРТ).МРТ с контрастным усилением — распространенный вид диагностики; ежегодно во всем мире проводится более 30 миллионов процедур. В настоящее время для такой МРТ используются контрастные агенты на основе гадолиния (GBCA), но в последнее время возникают сомнения в их безопасности.В частности, уже известно, что GBCA могут вызывать нефрогенный системный фиброзу пациентов с заболеванием почек — разрушительное заболевание, которое поражает важнейших системы организма. Сегодня GBCA для таких пациентов запрещены, однако невозможность провести МРТ с контрастом, затрудняет постановку точного диагноза.Для людей со здоровыми почками опасность гадолиния не доказана. Тем не менее, известно, что данный элемент может оставаться в организме в течение длительного времени после процедуры и накапливаться с каждой последующей МРТ. Исследования показали, что уровни гадолиния в мозге и других органах увеличиваются по мере прохождения очередных процедур контрастной визуализации.Специалисты из Массачусетса предложили в качестве альтернативы новый контрастный агент на основе марганца — Mn-PyC3A. Его повышенная безопасность обеспечивается сразу двумя факторами. Во-первых, марганец в отличие от гадолиния является для нашего тела «привычным» микроэлементом — наш организм давно приспособился к обработке и выделению избыточного марганца. А во вторых, соединение Mn-PyC3A само по себе очень устойчиво и не повышает риск окислительного стресса, вызванного ионами марганца.Что касается способности к контрастированию, ученые проверили ее в исследовании на мышах. Специалисты сравнили эффективность нового контрастного агента Mn-PyC3A с двумя современными GBCA (Gd-DOTA и Gd-EOB-DTPA) в обнаружении опухолей на мышиной модели рака молочной железы и метастатического рака печени.Соревнование в точности диагностики с Gd-DOTA окончилось практически вничью, при этом Mn-PyC3A был выведен из организма намного быстрее. Однако на фоне Gd-EOB-DTPA новый контраст проиграл. Ученые объясняют это тем, что в данном случае диагностика касалась рака печени, тогда как именно печень является основным органом, способствующим выводу марганца из организма — это затруднило диагностику.По словам ученых, следующие исследования они планируют посвятить сравнительной диагностике болезней почек.