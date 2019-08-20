6 признаков того, что организм испытывает дефицит железа

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На фоне дефицита железа возникает снижение гемоглобина в крови – у человека развивается анемия. При анемии кровь обедняется кислородом, выпадают волосы, ломаются ногти, появляются боли в груди и учащенное сердцебиение.В тяжелой форме анемия может нанести организму непоправимый вред - поэтому важно следить за уровнем железа в крови.Специалисты рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о дефиците железа в организме.При недостатке железа и развивающейся анемии сильную усталость может вызывать выполнение простых действий.При нехватке железа, которая проявляется низким гемоглобином, кровь не переносит достаточное количество кислорода, отчего организм испытывает гипоксию (кислородное голодание). Симптомы этого состояния – частая головная боль, «мушки» в глазах, головокружение.При недостаточном поступлении в кровь кислорода организм пытается добрать его из легких. В результате могут возникать проблемы с дыханием, ощущение нехватки воздуха.Обычно при анемии, связанной с дефицитом железа, можно заметить не только бледность, но и синяки под глазами. Кроме того, нехватка снижение железа влияет на температуру крови, которая оказывается не в состоянии обогревать периферические участки тела.Дефицит железа в организме означает нехватку мышечного белка - миоглобина, содержащего железо. В связи с этим снижается мышечный тонус и боли в мышцах возникают даже при несильных нагрузках. Также развивается слабость мышечных сфинктеров мочевого пузыря: могут возникать такие явления, как ночной энурез или недержание мочи, кала (например, при смехе, кашле, поднятии тяжестей).Тахикардия в случае железодефицитной анемии возникает в связи с тем, что сердце больше напрягается, пытаясь перекачать больше эритроцитов, доставляющих кислород к тканям.