7 лекарств, которые неправильно принимаются почти всеми

Антибактериальные и жаропонижающие препараты, средства от кашля, капли для носа, таблетки от давления, слабительные и обезболивающие – по мнению специалистов, эти лекарства почти все используют с ошибками.Прежде всего, эти лекарства нельзя принимать без назначения врача. Самый правильный сценарий при этом - антибиотик выписывается медработником на конкретного возбудителя болезни на основании проведенных анализов.Неоправданное использование антибиотиков ведет к развитию резистентности бактерий к этим препаратам. То есть, в случае таких опасных инфекций как пневмония или сепсис лекарства могут не помочь.Обычно их спешат принять при первых признаках повышения температуры. Но врачи советуют: организм должен иметь возможность вырабатывать антитела для борьбы с возбудителями инфекции. Принимать лекарство имеет смысл, если градусник показывает отметку в 38,5 и больше.Необходимо помнить: сухой и влажный кашель лечится разными средствами. При сухом правильно принимать препараты, которые подавляют кашлевой рефлекс. При кашле с мокротой – муколитики. Если при влажном кашле принять средства, предназначенные для сухого, это приведет к подавлению отделения мокроты и воспалению легких.Сосудосуживающими препаратами, снимающими заложенность носа, пользуются повсеместно. Но использовать их больше недели опасно – это чревато развитием привыкания, когда нос не сможет дышать самостоятельно без использования средств.Нередко эти препараты покупаются по рекомендациям болеющих родственников или знакомых. Но на самом деле лечение гипертонии – сложный процесс. Для оценки состояния пациента только измерить давление тонометром недостаточно, необходимо пройти дополнительное обследование. Прием лекарств также может подразумевать особый сценарий, что связано с индивидуальными особенностями.Их часто принимают люди, которым хорошо знакома проблема запоров, а также те, кто стремится избавиться от лишнего веса. Между тем, предостерегают эксперты, бесконтрольное использование слабительных средств может вести к нарушениям в работе кишечника, почек, сердца, нервной системы, печени. Также возрастает вероятность развития рака.Самостоятельный прием этих лекарств опасен тем, что они снимают симптомы в виде боли, и при этом скрытой от глаз (и, соответственно, не лечащейся) остается истинная причина ее возникновения. При сильных болях лучше сразу вызывать врача, не употребляя таблеток. Осмотр вас после дозы принятого обезболивающего может привести к тому, что медик неправильно интерпретирует симптоматику и ошибется с диагнозом.