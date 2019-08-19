Неприятный запах изо рта может быть симптомом диабета

При диабете из-за высокого уровня сахара в организме в полости рта формируется среда, благоприятная для размножения бактерий, которые провоцируют несвежее дыхание.Британские врачи выступили в прессе с заявлением о том, что у людей, которые не проходят скрининг на высокое содержание сахара в крови, диабет нередко оказывается не диагностированным или не леченным. При этом доктор Видья Алури заметила, что без лечения развивающийся в организме диабет может вести к возникновению хронических заболеваний, таких как невропатия (нарушение функции нервов), гастропарез (расстройство пищеварения), сердечно-сосудистые, в частности, инсульт.Для успешного лечения диабета решающее значение имеет определение симптомов болезни на ранних этапах. Одним из таких признаков может быть неприятный запах изо рта, рассказали эксперты.В публикации на Diabetes.co.uk медики пояснили, что в связи с высоким уровнем сахара в крови у диабетиков формируются идеальные условия для размножения во рту бактерий, из-за которых дыхание становится несвежим.«Бактерии, которые живут между зубами и на поверхности языка, переваривают глюкозу или частицы пищи, а затем выделяют неприятно пахнущие газы», - констатировали врачи.Людям, замечающим у себя постоянно несвежее дыхание, они посоветовали обязательно проверить кровь на содержание сахара, поскольку это явление может быть первым симптомом диабета. В свою очередь, контроль уровня сахара в крови, который снизит содержание глюкозы и помешает росту бактерий во рту, - это способ перестать отпугивать собеседников запахом изо рта.