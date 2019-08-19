Неприятный запах изо рта может быть симптомом диабета
Британские врачи выступили в прессе с заявлением о том, что у людей, которые не проходят скрининг на высокое содержание сахара в крови, диабет нередко оказывается не диагностированным или не леченным. При этом доктор Видья Алури заметила, что без лечения развивающийся в организме диабет может вести к возникновению хронических заболеваний, таких как невропатия (нарушение функции нервов), гастропарез (расстройство пищеварения), сердечно-сосудистые, в частности, инсульт.
Для успешного лечения диабета решающее значение имеет определение симптомов болезни на ранних этапах. Одним из таких признаков может быть неприятный запах изо рта, рассказали эксперты.
В публикации на Diabetes.co.uk медики пояснили, что в связи с высоким уровнем сахара в крови у диабетиков формируются идеальные условия для размножения во рту бактерий, из-за которых дыхание становится несвежим.
«Бактерии, которые живут между зубами и на поверхности языка, переваривают глюкозу или частицы пищи, а затем выделяют неприятно пахнущие газы», - констатировали врачи.
Людям, замечающим у себя постоянно несвежее дыхание, они посоветовали обязательно проверить кровь на содержание сахара, поскольку это явление может быть первым симптомом диабета. В свою очередь, контроль уровня сахара в крови, который снизит содержание глюкозы и помешает росту бактерий во рту, - это способ перестать отпугивать собеседников запахом изо рта.
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