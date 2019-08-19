Ученые определили, сколько кофе можно пить без вреда для здоровья
Любители кофе, которые употребляют этот напиток три раза в день и чаще, больше остальных рискуют столкнуться с приступами головной боли
Такой вывод сделали сотрудники Гарвардской медицинской школы (Соединенные Штаты Америки), осуществившие исследование с участием сотни добровольцев.
Принимавшие участие в исследовании люди (все они страдали от мигреней) заполняли специальные опросники, а также вели дневник, в который записывали все случаи употребления кофе и чая. Эти данные помогли ученым понять, как кофе влияет на частоту приступов головной боли.
По итогам эксперимента, который продолжался шесть недель, каждый доброволец в среднем пережил восемь приступов мигрени. Все участники, при этом, употребляли кофе во время эксперимента (в среднем по восемь порций в неделю).
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