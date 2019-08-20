Женщина родила разнополых близнецов с разницей в 2.5 месяца
Как сообщает РИА Новости, девочку пациентка родила в перинатальном центре Уральска на сроке 25 недель. Она была недоношенной и весила всего 850 граммов, а рост ее составлял 42 сантиметра. Через два месяца родился ее брат, который весил уже 2.9 кг и был ростом 50 см.
У пациентки, как оказалось, была очень редкая анатомическая особенность – двойная матка (uterus duplex). При двойной матке шансы на рождение живого ребенка составляют один на 50 миллионов.
Как отмечается в сообщении Минздрава Казахстана, благодаря профессионализму медперсонала дети родились живыми, и сейчас и мать, и младенцы чувствуют себя хорошо.
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