Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Ученые развеяли миф о многозадачности женщин. Соответствующее исследование провела группа психологов под руководством доктора Патриции Хирш (Patricia Hirsch) из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.Для эксперимента ученые решили сравнить, насколько хорошо мужчины и женщины идентифицируют буквы и цифры. Для этой цели были привлечены 48 представителей обоих полов, которым предстояло попеременно либо решать два вопроса одновременно, либо быстро переключать внимание с одного вопроса на другой.При этом в рамках исследования измерялись время реакции и точность выполнения поставленных задач.Выяснилось, что во время реализации заданий, многозадачность одинаково влияет на мужчин и женщин, отражаясь в итоге на скорости и точности проделанной работы.Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Plos One.