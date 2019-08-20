Ученые развеяли миф о многозадачности женщин
Для эксперимента ученые решили сравнить, насколько хорошо мужчины и женщины идентифицируют буквы и цифры. Для этой цели были привлечены 48 представителей обоих полов, которым предстояло попеременно либо решать два вопроса одновременно, либо быстро переключать внимание с одного вопроса на другой.
При этом в рамках исследования измерялись время реакции и точность выполнения поставленных задач.
Выяснилось, что во время реализации заданий, многозадачность одинаково влияет на мужчин и женщин, отражаясь в итоге на скорости и точности проделанной работы.
Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Plos One.
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