Ученые развеяли миф о многозадачности женщин

Ученые развеяли миф о многозадачности женщин. Соответствующее исследование провела группа психологов под руководством доктора Патриции Хирш (Patricia Hirsch) из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.

Для эксперимента ученые решили сравнить, насколько хорошо мужчины и женщины идентифицируют буквы и цифры. Для этой цели были привлечены 48 представителей обоих полов, которым предстояло попеременно либо решать два вопроса одновременно, либо быстро переключать внимание с одного вопроса на другой.

При этом в рамках исследования измерялись время реакции и точность выполнения поставленных задач.

Выяснилось, что во время реализации заданий, многозадачность одинаково влияет на мужчин и женщин, отражаясь в итоге на скорости и точности проделанной работы.

Научная статья по итогам исследования опубликована в журнале Plos One.
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