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Шведские ученые открыли новый рецептор боли, который расположен в коже, и реагирует на различные механические повреждения. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Science.Согласно исследованию ученых из Каролинского института, новый рецептор состоит из глиальных клеток (вспомогательных клеток нервной системы). Этот сетчатый орган чувствителен к таким механическим повреждениям, как, к примеру, уколы или давление.Заблокировав в рамках эксперимента его работу, ученые выявили общее снижение чувствительности к механической боли.Один из соавторов статьи, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института Патрик Эрнфорс отмечает: данное открытие кардинально меняет понимание клеточных механизмов физической чувствительности. При этом он не исключает того, что это может найти применение в разработке новой терапии против хронической боли.