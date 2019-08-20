Шведские ученые открыли новый рецептор боли
Согласно исследованию ученых из Каролинского института, новый рецептор состоит из глиальных клеток (вспомогательных клеток нервной системы). Этот сетчатый орган чувствителен к таким механическим повреждениям, как, к примеру, уколы или давление.
Заблокировав в рамках эксперимента его работу, ученые выявили общее снижение чувствительности к механической боли.
Один из соавторов статьи, профессор кафедры медицинской биохимии и биофизики Каролинского института Патрик Эрнфорс отмечает: данное открытие кардинально меняет понимание клеточных механизмов физической чувствительности. При этом он не исключает того, что это может найти применение в разработке новой терапии против хронической боли.
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