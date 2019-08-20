5 изменений в образе жизни, необходимых при повышенном уровне холестерина

Повышенный холестерин способен довести до инфаркта или инсульта. Чтобы уменьшить синтез этого вещества в печени, врачи рекомендуют внести несколько изменений в образ жизни.Для профилактики повышенного холестерина важно минимум 3–4 раза в неделю ходить пешком хотя бы по полчаса. Также очень полезны простые упражнения, любая двигательная активность, игры в теннис или в волейбол.Если нет болезней желудка и кишечника, то в день следует съедать по 2-3 зубчика чеснока без термической обработки. Этот овощ – превосходный «чистильщик» сосудов.Пектин – разновидность клетчатки. Он также эффективно освобождает сосуды от холестериновых налипаний на стенках. Важно употреблять в пищу чечевицу, горох, фасоль и другие бобовые.«Правильное питание - это основной немедикаментозный способ понижать уровень холестерина. Необходимо не только включать в рацион продукты, которые помогают уменьшить его концентрацию. Следует исключить из меню те разновидности пищи и напитков, которые способствуют его повышению. Здоровое питание не даст положительного эффекта в сочетании с вредной едой», - рассказали эксперты.К повышению уровня холестерина могут вести некоторые болезни – например, сахарный диабет, гипотиреоз, заболевания почек и печени. В этом случае борьба с холестерином может быть эффективной только при условии диагностики и лечения основного заболевания.Как ни странно, при повышенном холестерине смех действует как лекарство, которое улучшает состояние сосудов. Ищите поводы для радости.