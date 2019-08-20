Хирургическое вмешательство грозит пожилым пациентам скрытым инсультом: исследование

Хирургическое вмешательство грозит пожилым пациентам скрытым инсультом. Такие данные приводятся в опубликованном в журнале The Lancet исследовании, проведенном международной командой ученых во главе со специалистами из Университета МакМастер (Канада).В исследовании приняли участие 1114 пациентов старше 65 лет, проходившие лечение в 12 клинических центрах Северной и Южной Америки, Азии, Новой Зеландии и Европы. Все добровольцы ранее перенесли хирургическое вмешательство, и в течение 9 дней после операции им, для выявления признаков скрытого инсульта, была сделана МРТ головного мозга.В итоге скрытый инсульт был выявлен у 78 пациентов (или 7%). Получается, что данное состояние фиксируется у одного из 14-и пожилых людей, перенесших полостную операцию. Таким образом, ежегодно скрытый инсульт (во время или после операции) затрагивает порядка 3 млн. пожилых пациентов.Дальнейшие наблюдения в течение года за вовлеченными в эксперимент пожилыми пациентами, перенесшими скрытый инсульт, выявило удручающие показатели. Так, у 42% из них были выявлены когнитивные проблемы, в то время как среди тех испытуемых, у кого инсульта не было, этот показатель составил 29%. Кроме того, скрытый инсульт стал причиной повышения риска развития психических расстройств, выраженного инсульта и нарушения мозгового кровообращения.