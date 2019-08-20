Модель ДНК человека позволит изучить генетические патологии

Международная группа ученых создала функциональную трехмерную модель ДНК человека для изучения причин некоторых генетических патологий. Результаты исследований опубликованы в журнале Sсience.Ученые отмечают, что для того, чтобы восстановить трехмерную структуру генома, был оценен уровень экспрессии генов, находящихся на разных участках ДНК. Помимо этого, было изучено взаимодействие генов друг с другом.Специалисты уверены, что создание данной модели дает возможность для более четкого понимания работы генома. Кроме того, понимание трехмерной структуры генома человека сможет вывести диагностику генетических заболеваний на более высокий уровень.