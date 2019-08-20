Модель ДНК человека позволит изучить генетические патологии
Ученые отмечают, что для того, чтобы восстановить трехмерную структуру генома, был оценен уровень экспрессии генов, находящихся на разных участках ДНК. Помимо этого, было изучено взаимодействие генов друг с другом.
Специалисты уверены, что создание данной модели дает возможность для более четкого понимания работы генома. Кроме того, понимание трехмерной структуры генома человека сможет вывести диагностику генетических заболеваний на более высокий уровень.
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