Врач назвал симптомы, требующие немедленного вызова скорой помощи
Заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный рассказал изданию «Вечерняя Москва» о том, в каких обстоятельствах требуется немедленный вызов скорой помощи.
Высокая температура. По словам врача, повышенная температура – это фактор, требующий медицинского обследования. Но при температуре 38 градусов лучше все же обращаться в поликлинику к терапевту. Скорую нужно вызывать при более высоких показателях.
Острая боль в животе. Если боль не только очень сильная, но и сопровождается другими симптомами плохого самочувствия – тошнотой, бледностью, лихорадкой, потоотделением – необходимо вызывать скорую помощь, не раздумывая и не предпринимая никаких мер самопомощи, поскольку они могут помешать поставить пострадавшему точный диагноз. Боль в животе не всегда означает нарушения в пищеварении, так могут проявляться многие опасные состояния, добавил специалист.
Также, отметил Безымянный, веской причиной для срочного звонка по номеру 103 являются следующие проявления:
- потеря сознания,
- острое нарушение чувствительности какой-то части тела, внезапная острая одышка,
- боли за грудиной давящего характера,
- сильное кровотечение из-за травмы или без нее,
- нарушение сердечного ритма.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил GooDZonE в категорию Разное
Добавить комментарий