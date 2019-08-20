Врач назвал симптомы, требующие немедленного вызова скорой помощи







потеря сознания,











острое нарушение чувствительности какой-то части тела, внезапная острая одышка,



боли за грудиной давящего характера,



сильное кровотечение из-за травмы или без нее,



нарушение сердечного ритма.



При каких симптомах нужно вызывать скорую помощь? На этот вопрос ответил московский врач, представитель Депздрава Алексей Безымянный.Заместитель главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного Департамента здравоохранения Алексей Безымянный рассказал изданию «Вечерняя Москва» о том, в каких обстоятельствах требуется немедленный вызов скорой помощи.По словам врача, повышенная температура – это фактор, требующий медицинского обследования. Но при температуре 38 градусов лучше все же обращаться в поликлинику к терапевту. Скорую нужно вызывать при более высоких показателях.Если боль не только очень сильная, но и сопровождается другими симптомами плохого самочувствия – тошнотой, бледностью, лихорадкой, потоотделением – необходимо вызывать скорую помощь, не раздумывая и не предпринимая никаких мер самопомощи, поскольку они могут помешать поставить пострадавшему точный диагноз. Боль в животе не всегда означает нарушения в пищеварении, так могут проявляться многие опасные состояния, добавил специалист.Также, отметил Безымянный, веской причиной для срочного звонка по номеру 103 являются следующие проявления: