Почему болит сердце: 6 причин, с самим сердцем никак не связанных
Межреберная невралгия. При данном нарушении боль может ощущаться в зоне сердца, но стандартные «сердечные» препараты не снимают интенсивности болевого синдрома. Боль, вызванная межреберной невралгией, усиливается или ослабевает, когда человек наклоняется, поворачивает корпус, двигает руками, смеется.
Невроз. У пациентов, страдающих неврозами, приступы боли оказываются периодическими и длятся недолго, имеют характер колющих, ноющих ощущений.
Стресс или депрессия. В таком состоянии у человека могут наблюдаться боли, напоминающие боли при сердечном приступе - локализованные в области шеи и плеча. Страх из-за возможного инфаркта только усугубляет состояние. Но в случае депрессии и стресса боль, похожая на сердечную, связана исключительно с напряжением мышц.
Болезни желудка и поджелудочной железы. Как правило, болевые ощущения в сердечной области из-за таких болезней возникают в связи с приемом пищи либо от голода.
Вздутие. Вздутый кишечник – не такая уж редкая причина боли в области сердца: при вздутии нарушение некоторых сердечных функций обусловлено физическим давлением.
Проблемы с позвоночником. Ослабление позвоночника или его грыжи в районе грудного отдела, ущемление нервного корешка - все это также способно провоцировать боль в области сердца.
Внимание! Если возникают боли сердце, нужно обратиться к специалисту - кардиологу или кардиохирургу. Причины таких болей не всегда опасны для жизни, но только медицинское обследование может дать точный ответ на вопрос, что именно вызвало появление боли в сердце.
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