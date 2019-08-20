Почему болит сердце: 6 причин, с самим сердцем никак не связанных

Человеку кажется, что болит сердце, но иногда боли в груди провоцируются поражением других органов.При данном нарушении боль может ощущаться в зоне сердца, но стандартные «сердечные» препараты не снимают интенсивности болевого синдрома. Боль, вызванная межреберной невралгией, усиливается или ослабевает, когда человек наклоняется, поворачивает корпус, двигает руками, смеется.У пациентов, страдающих неврозами, приступы боли оказываются периодическими и длятся недолго, имеют характер колющих, ноющих ощущений.В таком состоянии у человека могут наблюдаться боли, напоминающие боли при сердечном приступе - локализованные в области шеи и плеча. Страх из-за возможного инфаркта только усугубляет состояние. Но в случае депрессии и стресса боль, похожая на сердечную, связана исключительно с напряжением мышц.Как правило, болевые ощущения в сердечной области из-за таких болезней возникают в связи с приемом пищи либо от голода.Вздутый кишечник – не такая уж редкая причина боли в области сердца: при вздутии нарушение некоторых сердечных функций обусловлено физическим давлением.Ослабление позвоночника или его грыжи в районе грудного отдела, ущемление нервного корешка - все это также способно провоцировать боль в области сердца.Внимание! Если возникают боли сердце, нужно обратиться к специалисту - кардиологу или кардиохирургу. Причины таких болей не всегда опасны для жизни, но только медицинское обследование может дать точный ответ на вопрос, что именно вызвало появление боли в сердце.