Выспаться можно за полтора часа: врачи раскрыли секрет

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Врачи рассказали, как можно выспаться и быть вполне бодрым всего за 1,5 часа.Как оказалось, продолжительность сна мало на что влияет – здесь важно не сколько, а как?Врачи, практикующие в диагностическом центре Алтайского края, рассказали, как можно выспаться за 1,5 часа. Все просто – спите именно полтора часа, а не два, к примеру. Можно три, если время позволяет, но не два, не тот случай.Дело в том, что сон человека поделен на фазы активности, которые всегда кратны полутора часам. По завершении полуторачасовой фазы организм в стадии ее завершении будет бодрее, нежели если человек поспал бы еще полчаса, до пресловутых двух часов отдыха.То есть, как ни банально, поспав на полчаса меньше, человек буде чувствовать себя лучше. Именно по этой причине переводить будильник и пытаться «доспать» бессмысленно и вредно.Чтобы всегда высыпаться и чувствовать себя бодро и свежо, нужно всегда планировать время сна. Оно должно быть кратно 1,5, плюсом время на засыпание, не менее 20 минут. Тогда есть шанс сделать утренние подъемы менее мучительными.