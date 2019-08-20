Врач рассказала, как нитраты влияют на организм человека

Попадая в организм, нитраты превращаются в нитриты, которые не дают клеткам обогащаться кислородом.Набирает обороты сезон бахчевых. Врач Марина Павлюк сообщила: употребление в пищу арбузов и дынь с повышенным содержанием нитратов может стать причиной отравления организма.«Употреблять в пищу бахчевые с повышенным содержанием нитратов можно, но только в небольших количествах, Чтобы избежать негативных последствий, следует съедать не больше одной дольки сельхозпродукции», — сказала Марина Павлюк.Она добавила, что на глаз определить, содержатся ли в дарах природы нитраты во фруктах и ягодах практически невозможно – для этого необходимы спецсредства, нитратомеры.«Для арбузов предельно допустимой концентрацией нитратов считается 60 мг на один килограмм веса, для дынь — 90 мг», — сообщила Павлюк.Врач отметила, что как таковые нитраты не являются токсичными. В действительности главная опасность состоит в том, что при их усвоении, в организме формируются вещества нитриты, которые не дают его клеткам полноценно насыщаться кислородом. Как следствие может развиться интоксикация с такими негативными симптомами, как тошнота, посинение губ и головная боль.Также Марина Павлюк призвала не лениться тщательно мыть всю плодово-ягодную продукцию. С ее употреблением летом как никогда тесно связан высокий риск заболеть ротавирусной инфекцией.