Ученые выяснили, какие продукты способствуют омоложению

Исследование провели в Японии.Употребление куркумы и продуктов с Омега-3 жирными кислотами способствуют продлению молодости прежде всего за счет своего влияния на улучшение состояния сосудов и мозга.Профессор Хидетоши Эндо из японского Национального центра гериатрии и геронтологиит рассказал, что, в Японии с ее характерным для местных жителей долголетием распространена деменция, и медики ведут активные поиски средств профилактик и этого нейродегенеративного заболевания.Одним из таких средств, которые могут эффективно предотвращать наступление слабоумия, является куркума, сказал профессор.«Включение в ежедневный рацион традиционной индийской пряности куркумы помогает сохранить здоровье мозга и тем самым продлить молодость организма», — сообщил ученый.В США ученые из Университета Лос-Анджелеса также пришли к выводу о том, что регулярное потребление куркумина (главного компонента куркумы) улучшает память и функции мозга благодаря его противовоспалительному действию. Ими проводился эксперимент с участием людей в возрасте от 50 до 90 лет, среди которых были те, кто не имел проблем с памятью, и те, у кого они уже отмечались. Полтора года испытуемые употребляли куркумин минимум два раза в неделю.В результате ученые смогли убедиться в том, что у людей, которые регулярно ели куркуму, значительно улучшились показатели работы памяти, способность концентрироваться, а также эмоциональное состояние. У людей, в мозге которых присутствовали бляшки амилоида, их концентрация уменьшилась.Что касается продуктов с Омега-3, медики отмечают, что они «не менее важны» для поддержания как можно более долгого хорошего состояния мозга, а, значит, и молодости. Лучшие источники этих веществ — жирные сорта морской рыбы, нерафинированные растительные масла, орехи, авокадо. Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Geriatric Psychiatry.