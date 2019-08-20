Остеоартроз и острый перец чили имеют больше общего, чем мы думали
Хрящи при остеоартрозе действительно страдают, однако в последние годы стало ясно, что этим проблема не ограничивается, а характерная для заболевания боль имеет совершенно другое происхождение.
Причиной боли является околосуставное воспаление, и воздействуя на него, боль можно унять. Так, например, противовоспалительный препарат танезумаб, уже доказал свою эффективность в облегчении боли у пациентов с остеоартрозом в 3 фазе клинических испытаний.
Интересным оказался и сам механизм возникающей боли. Когда начинается воспаление, организм производит большее количество клеток внутри и вокруг сустава. Эти клетки выделяют воспалительные вещества в синовиальную жидкость — смазку, которая позволяет суставам плавно двигаться. При остеоартрозе синовиальная жидкость становится менее вязкой, и попавшие в нее воспалительные вещества вступают в прямой контакт с чувствительными нервными клетками сустава, вызывая болевые ощущения.
В исследовании, опубликованном в журнале Rheumatology, специалисты из Кембриджа и больницы Адденбрука, входящей в состав больницы Кембриджского университета, впервые доказали, что синовиальная жидкость, образующаяся во время остеоартроза, непосредственно возбуждает сенсорные нервы, питающие коленные суставы и отвечающие за передачу болевых сигналов.
Исследователи получили синовиальную жидкость от пациентов с остеоартрозом в больнице Адденбрука и от посмертных доноров без диагностированных заболеваний суставов. Затем специалисты инкубировали сенсорные нейроны колена, взятые у мышей, в здоровую или остеоартрозную синовиальную жидкость и регистрировали нейронную активность.
Команда обнаружила, что при инкубации в остеоартозную жидкость нейроны становятся более возбудимыми. К тому же, чувствительные нейроны показали увеличение активности TRPV1 — молекулы, которая обнаруживает остроту перца чили (TRPV1 также активируется под воздействием тепла, именно поэтому перец чили имеет «горячий вкус»).
В дальнейшем это открытие может быть использовано для определения конкретных компонентов синовиальной жидкости, вызывающих боль, а затем для проверки соответствующих целевых препаратов. Поскольку синовиальная жидкость регулярно собирается у пациентов с артритом как часть терапии, то с материалом для экспериментов проблем не предвидится.
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https://med.vesti.ru - Добавил Ivan в категорию Ревматология
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