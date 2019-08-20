Остеоартроз и острый перец чили имеют больше общего, чем мы думали

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Остеоартроз имеет тенденцию к возникновению в более позднем возрасте и считается в основном дегенеративным заболеванием, при котором боль возникает в результате повреждения и износа костей и хрящей.Хрящи при остеоартрозе действительно страдают, однако в последние годы стало ясно, что этим проблема не ограничивается, а характерная для заболевания боль имеет совершенно другое происхождение.Причиной боли является околосуставное воспаление, и воздействуя на него, боль можно унять. Так, например, противовоспалительный препарат танезумаб, уже доказал свою эффективность в облегчении боли у пациентов с остеоартрозом в 3 фазе клинических испытаний.Интересным оказался и сам механизм возникающей боли. Когда начинается воспаление, организм производит большее количество клеток внутри и вокруг сустава. Эти клетки выделяют воспалительные вещества в синовиальную жидкость — смазку, которая позволяет суставам плавно двигаться. При остеоартрозе синовиальная жидкость становится менее вязкой, и попавшие в нее воспалительные вещества вступают в прямой контакт с чувствительными нервными клетками сустава, вызывая болевые ощущения.В исследовании, опубликованном в журнале Rheumatology, специалисты из Кембриджа и больницы Адденбрука, входящей в состав больницы Кембриджского университета, впервые доказали, что синовиальная жидкость, образующаяся во время остеоартроза, непосредственно возбуждает сенсорные нервы, питающие коленные суставы и отвечающие за передачу болевых сигналов.Исследователи получили синовиальную жидкость от пациентов с остеоартрозом в больнице Адденбрука и от посмертных доноров без диагностированных заболеваний суставов. Затем специалисты инкубировали сенсорные нейроны колена, взятые у мышей, в здоровую или остеоартрозную синовиальную жидкость и регистрировали нейронную активность.Команда обнаружила, что при инкубации в остеоартозную жидкость нейроны становятся более возбудимыми. К тому же, чувствительные нейроны показали увеличение активности TRPV1 — молекулы, которая обнаруживает остроту перца чили (TRPV1 также активируется под воздействием тепла, именно поэтому перец чили имеет «горячий вкус»).В дальнейшем это открытие может быть использовано для определения конкретных компонентов синовиальной жидкости, вызывающих боль, а затем для проверки соответствующих целевых препаратов. Поскольку синовиальная жидкость регулярно собирается у пациентов с артритом как часть терапии, то с материалом для экспериментов проблем не предвидится.