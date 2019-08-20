Плохие зубы напрямую связаны с развитием болезней сердца и рака

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Состояние зубов и десен связано с общим здоровьем, его ухудшение коррелирует с риском развития различных тяжелых заболеваний.В частности, ученые из Института клинической молекулярной биологии Кильского университета анализировали состояние людей, страдающих от периодонтита – осложнения, для которого характерно воспаление корня зуба и костной ткани вокруг него. В результате они обнаружили, что к возникновению периодонтита ведет тот же генетический вариант, активность которого определяет склонность людей к инфаркту миокарда. Речь идет об участке девятой хромосомы (9p21.3).Кроме того, состояние зубов связано с подверженностью атеросклерозу – патологическому сужению просвета в артериях из-за жировых отложений. Ученые констатировали, что люди с плохими зубами чаще оказываются жертвами скопления бляшек в артериях. Причем в этих бляшках обнаруживались те же бактерии, что обитают в ротовой полости. Из-за их действия, считают специалисты, ухудшается кровоток.Еще одно открытие, связанное с плохими зубами, - это находка ученых из Университета Буффало, хьюстонской стоматологической Высшей школы и Мичиганского университета. Этими специалистами было выявлено, что у женщин с периодонтитом повышается риск развития рака груди – при данном заболевании он повышен на 14%.В свою очередьимеющиеся сегодня данные позволяют видеть связь между плохим состоянием зубов и высоким риском рака у мужчин. Было установлено, что представители сильного пола с болезнями полости рта склонны к развитию меланомы (рак кожи), рака легких, толстого кишечника, простаты и мочевого пузыря.