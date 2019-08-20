Почему вредно чихать, зажимая нос

Негромкий деликатный чих – признак воспитанности. Но зажимать нос при чихании может быть еще и очень вредной для здоровья привычкой.Когда, стремясь предотвратить чихание, человек зажимает нос, внутреннее давление перераспределяется по сосудам, и это давление оказывается очень сильным, даже травмирующим.При чихе грудная клетка под натиском диафрагмы выталкивает из легких сразу очень мощный поток воздуха. Человек, зажимающий нос, рискует в такой момент тем, что тонкие капилляры, не выдержав давления, могут лопнуть.Упомянутый выше поток воздуха из легких во время чихания проходит через носовые пазухи со скоростью 120 метров в секунду. Если нос зажат пальцами, воздух ударяет по евстахиевой трубе. Ее травмы ведут к частичной глухоте.Зачем мы вообще чихаем? Затем, чтобы освободить организм от проникших в него возбудителей болезней. Закрывая нос при чихании, мы перекрываем тот путь, по которому тело выводит их из себя. Таким образом бактерии возвращаются в легкие и разносятся затем по внутренним органам.Как правильно чихать? По словам британского профессора Джона Оксфорда из лондонской медицинской школы Queen Mary, чихать следует в область локтевого сгиба, в рукав одежды или в одноразовую салфетку.