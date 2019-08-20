Эффективным лекарством от алкоголизма оказались наркотики

Уникальная терапия.Ученые впервые применили небольшие дозы МДМА при лечении алкоголизма и заявили о безопасности подобной терапииМДМА действует на серотониновые, дофаминовые и норадреналиновые рецепторы мозга, производя психостимулирующий, эйфоризирующий и эмпатогенный эффекты. В ходе ряда психотерапевтических исследований 1970-х годов была показана его способность придавать восприятию позитивную окраску и уменьшать последствия травмирующих воспоминаний. После внесения МДМА в перечни контролируемых субстанций большинства стран дальнейшие исследования были свернуты. Тем не менее, его потенциальное медицинское применение продолжает интересовать ученых, и в последние годы власти нескольких стран начали выдавать единичные разрешения на испытания МДМА и психоделиков.По мнению специалистов, во многих случаях зависимость от алкоголя развивается на фоне каких-либо пережитых ранее психотравм.При лечении алкоголизма трудно избежать рецидивов. Как бы ни старались медики, 89 % алкоголиков возвращаются к вредной привычке в течение трех лет после избавления от зависимости. Восемь из десяти британцев, злоупотребляющих алкоголем, не излечиваются навсегда.В исследовании нового метода приняли участие 11 добровольцев. За их здоровьем наблюдали в течение девяти месяцев. За это время к вредной привычке вернулся один человек, пятеро стали трезвенниками, остальные пьют время от времени, но не доходят до стадии алкоголизма, сообщают о результатах авторы исследования.На первом этапе тестирования они доказали, что подобная терапия под наблюдением врачей безопасна для пациентов. На следующих этапах ученые сравнили эффективность МДМА и плацебо. Опыты проводились в больнице, рядом с пациентами на всех этапах находились психиатры и наркологи.МДМА в сочетании с психотерапией применялось в США с 1970-го по 1985 годы, а также в Швейцарии до 1993 года.