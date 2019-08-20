Ученые назвали лучший продукт для гипертоников

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Сыр моцарелла – лучший продукт для людей с повышенным артериальным давлением, утверждают британские диетологи.Как сообщает Express, молочные продукты богаты кальцием, однако многие из них содержат также много жиров, а некоторые – слишком много соли. По словам диетологов, сыр моцарелла, в отличие от многих других сыров, содержит мало соли и жира.По словам специалистов, гипертоникам следует включить в рацион не только моцареллу, но и другие сорта белого сыра, например, такие как фета и козий сыр. Кроме того, нежирный творог также помогает снизить артериальное давление, поэтому его тоже можно включить в рацион.Отметим, что сыр считается жирным и калорийным продуктом, но его регулярное употребление, как выяснили ученые из Университетского колледжа Дублина, не только не вредит фигуре, но и, наоборот, помогает худеть. Кроме того, считается, что сыр помогает контролировать уровень глюкозы в крови.