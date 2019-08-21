Почему врачи рекомендуют ни в коем случае не пить диетическую газировку?

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Многие люди думают, что диетическая газировка если не полезнее, то хотя бы менее вредна, чем обычная газировка. Но на самом все совсем не так: новые исследования показали, что хотя диетическая газировка менее калорийна, она все равно может нанести непоправимый вред здоровью из-за искусственных подсластителей и других веществ, содержащейся в ней.Как отмечает Nothern Star, две банки диетической газировки в день повышают риск инсульта на четверть, риск развития сердечного приступа – на треть. По сравнению с человеком, который никогда не пробовал диетическую газировку, у любителя этих напитков риск ранней смерти будет повышен на 16%.Для мозга такая газировка тоже опасна и может повысить риск развития деменции. Одной банки газировки с искусственным подсластителем при ежедневном потреблении достаточно для повышения риска болезни Альцгеймера в 2,9 раза. Дело в том, что любовь к диетической газировке наносит вред кровеносным сосудам и вызывает хроническое воспаление.Кстати, искусственные подсластители усиливают аппетит, тем самым повышая риск развития ожирения. В частности, происходит это из-за нарушений обмена веществ и дисбаланса сладкого вкуса и сниженной калорийности (мозг начинает компенсировать это, заставляя больше есть для повышения калорийности).Отметим, что недиетическая газировка тоже вредна: согласно исследованиям, из-за нее можно набрать немало лишнего веса, более того, она способствует развитию рака. А избыток газировки и энергетических напитков может убить: недавно двое строителей из индонезийской провинции Джакарта умерли от передозировки такими напитками.