Улитки помогут в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам

Биолог Сара Питт обнаружила у слизи обычных садовых улиток антибактериальные свойства. В теории эта слизь может помочь в борьбе с супербактериями – бактериями, которые устойчивы к воздействию антибиотиков.Как отмечает The Daily Mail, слизь улиток может быть эффективна против супербактерии Pseudomonas aeruginosa, которая уже сегодня не боятся самых сильных антибиотиков и может вызывать инфекции легких и серьезные проблемы при попадании в рану.Доктор Питт нашла в слизи улиток четыре новых белка, минимум три из которых имеют антимикробные свойства, а два оказались однозначно эффективны против Pseudomonas aeruginosa.Специалист выделила белковые фракции из слизи улиток и выявила в них белки меньшего размера. В прошлом эти небольшие белки ни разу не попадали в поле зрения ученых.Сейчас ученые работают над синтезом искусственной версии этих белков в лаборатории. В перспективе очищенные белки можно будет добавить в крем для лечения глубоких ран вроде ожогов или в спрей-ингалятор для лечения инфекций легких.Согласно другому исследованию, слизь улитки (называемая также муцином) может прийти на смену традиционным хирургическим ниткам.