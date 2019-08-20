Улитки помогут в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
Как отмечает The Daily Mail, слизь улиток может быть эффективна против супербактерии Pseudomonas aeruginosa, которая уже сегодня не боятся самых сильных антибиотиков и может вызывать инфекции легких и серьезные проблемы при попадании в рану.
Доктор Питт нашла в слизи улиток четыре новых белка, минимум три из которых имеют антимикробные свойства, а два оказались однозначно эффективны против Pseudomonas aeruginosa.
Специалист выделила белковые фракции из слизи улиток и выявила в них белки меньшего размера. В прошлом эти небольшие белки ни разу не попадали в поле зрения ученых.
Сейчас ученые работают над синтезом искусственной версии этих белков в лаборатории. В перспективе очищенные белки можно будет добавить в крем для лечения глубоких ран вроде ожогов или в спрей-ингалятор для лечения инфекций легких.
Согласно другому исследованию, слизь улитки (называемая также муцином) может прийти на смену традиционным хирургическим ниткам.
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