7 простых продуктов, которые помогут укрепить иммунитет

В преддверии осеннего сезона специалисты советуют употреблять в пищу продукты, способствующие укреплению иммунитета.Пить воду важно для активного кровообращения и обновления клеток, к тому же достаточное количество воды необходимо для поддержания активного обмена веществ и выведения токсинов из организма.Бактерии, которые содержатся в натуральном йогурте, улучшают состояние и функции желудочно-кишечного тракта и с этим - способности иммунной системы противостоять ряду инфекций.Какао - это концентрированный антиоксидант, способный повышать иммунитет. Кроме того, качественный шоколад способен снизить риск возникновения болезней сердца и сосудов.Скумбрия и сардины богаты кислотами омега-3 и другими полезными жирами, способными повышать активность лейкоцитов и улучшать работу иммунной системы.Будучи «живым» продуктом, кефир содержит молочнокислые и бифидобактерии, подавляющие развитие болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Кефир важен для иммунитета: он содержит пробиотики, способствующие уменьшению симптомов инфекционных болезней.Некоторые исследования показывают, что квашеная капуста улучшает состояние микрофлоры кишечника эффективнее, чем препараты, содержащие полезные бактерии. В ней содержится много аскорбиновой кислоты, важной для поддержания иммунитета.Исследованиями подтверждено, что чеснок обладает многочисленными антибактериальными свойствами, его компонент аллицин является природным антибиотиком.