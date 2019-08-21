Почему необходимо есть черешню

Лето – это время, когда созревает любая многими россиянами черешня. Однако даже тем, кто не слишком жалует эту ягоду, ученые советуют изменить свои точку зрения и вкус. Дело в том, что черешня очень полезна для здоровья и не только препятствует развитию некоторых заболеваний, но и рекомендуется к употреблению тем, кто страдает серьезными недугами.Один из самых старейших научных журналов, основанный еще в 1928 году и издаваемый под эгидой Американского общества питания (American Society for Nutrition), «Тhe Journal of Nutrition» опубликовал любопытные результаты исследования о пользе употребления вишни и черешни. Согласно выводам экспертов, эти ягоды положительным образом влияют на состояние сосудов человека.В черешне в частности содержится вещество, благодаря которому снижается опасность образования тромбов, развития варикоза и инсультов, а также ягода помогает при гипертонии и атеросклерозе. Всем этим мы обязаны кумарину, который как раз и снижает свертываемость крови. Именно поэтому, по мнению специалистов, есть черешню особенно полезно тем, кто подвержен или уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.Издание «Sundaynews» сообщает, что ученые обнаружили в ягодах черешни мелатонин, который также называют гормоном сна и молодости. И не зря: ведь именно это вещество регулирует суточные ритмы в человеческом организме. Поэтому регулярное употребление черешни способствует здоровому сну и активному бодрствованию. Кроме того, черешня богата витамином С, фруктозой и флавоноидами, что, бесспорно, поможет избавиться от вялости и вернуть организму былой тонус.Не так давно ученые из Англии провели масштабное исследование, в результате которого выяснилось, что черешня предотвращает риск развития онкологических заболеваний. Оказалось, все дело в антоцианах, веществе благодаря которому ягоды и приобретают бордовый оттенок. Антоцианы не только борются с различными воспалительными процессами в организме, но и способны активизировать гибель раковых клеток. В частности, эффект от употребления черешни был замечен у испытуемых, страдающих раком толстой кишки (сайт «ekovolga.com»). Однако, как утверждают специалисты, желаемого эффекта можно достичь, лишь съедая не менее 3-х килограммов ягод в год.Несмотря на то, что медики разрешают есть черешню даже некоторым диабетикам и тем, кто испытывает определенные проблемы с пищеварением, все же перед тем, как заняться лечением с помощью этой ягоды, лучше посоветоваться с врачом.Следует отметить, что черешню необходимо есть с осторожностью или даже не есть вовсе больным, страдающим аллергией, панкреатитом в стадии обострения, острым гастритом, а также маленьким детям и беременным женщинам.Диетологи также не рекомендуют кушать черешню на голодный желудок или сразу после обильной трапезы. Самое лучшее время для черешни – через полчаса после еды.