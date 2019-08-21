Диетологи рассказали, как похудеть за выходные

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не нужно придерживаться жёсткой диетыАмериканские учёные из Texas State University разработали инновационный метод похудения всего за несколько дней, к примеру, за выходные. По словам специалистов, для этого вовсе не требуется придерживаться жёсткой диеты и выполнять сложные упражнения в спортзале, а нужно всего лишь позаниматься на беговой дорожкеБег на дорожке в течение одного часа в умеренном ритме поможет на шесть часов забыть о еде, снижая аппетит. Именно это и есть основой нового метода учёных для избавления от накопленных лишних килограммов. Специалисты опробовали инновационный способ на лабораторных животных, выяснив, что тренировка на беговой дорожке «запускает» в организме ускоренные процессы обмена, продолжающие активно действовать около двух дней. Данный метод помогает усиленно сжигать калории, а это положительно сказывается на похудении.Такой эффект от сравнительно простого упражнения учёные объясняют воздействием бега на нейронные связи головного мозга, что в первую очередь отражается на снижении аппетита. Однако даже до начала несложных занятий на беговой дорожке специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачами, так как у определённого человека могут быть противопоказания по причине болезни или риска развития недуга.