Американка неожиданно родила тройню, перепутав беременность с камнями в почках

Даннет Гилц из Южной Дакоты неожиданно родила тройню, перепутав беременность с камнями в почках.Как сообщает FoxNews, женщина была госпитализирована с жалобами на боль в районе живота. Ранее женщина страдала от камней в почках, и поэтому столь болезненные симптомы приписала данному состоянию. К ее удивлению, врачи сообщили ей, что она находится на 34-ой неделе беременности.Изначально врачи полагали, что Даннет беременна двойней, однако во время родов выяснилось, что в действительности она ждет тройняшек. Новость стала настоящим потрясением для ее супруга. Пара уже воспитывала двоих детей, и на столь неожиданное пополнение в семействе явно не рассчитывала.С разницей в четыре минуты, на свет появились две девочки и мальчик. Малышей назвали Джипси, Никки и Блейз.