Чем лечить папилломавирус человека
Лекарства. Разнообразные лекарственные препараты, включая рецептурные крема для наружного применения, необходимо наносить непосредственно на участки кожи, пораженные данным вирусом.
Криотерапия. Эта методика также используется для эффективного лечения видимых последствий вируса на коже. Во время криотерапии применяется жидкий азот.
Электрокаутеризация. Менее распространенный, но ничуть не менее эффективный метод борьбы с разного рода аномальными бородавками и уплотнениями, спровоцированными папилломавирусом человека.
Лазерная терапия. При лазерной терапии луч света с концентрированной энергией направляется для удаления нежелательных тканей на коже. Очень популярная и действенная методика.
Хирургическое удаление. Во время хирургических операций врачи вручную с помощью скальпеля или других инструментов удаляют разрастания с кожи.
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