Икота может указывать на болезни человека

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В некоторых случаях участившиеся приступы икоты могут быть симптомом серьезных заболеваний, предупреждают медики.В частности, икота с кислой отрыжкой и тошнотой может указывать на наличие(гастроэзофагельной рефлюксной болезни), отмечают специалисты. У людей, страдающих рефлюксом, желудочное содержимое выбрасывается в пищевод – данное нарушение может серьезно навредить состоянию желудочно-кишечного тракта.В целом, говорят медики, опасным знаком является длительная икота – например, держащаяся два дня и более.«Икота, которая не проходит в течение длительного времени, указывает на то, что в организме происходят какие-то серьезные и нежелательные процессы», - подчеркивают эксперты.Если конкретно, то икота, которая не проходит в течение 48 часов, может «говорить» о развитииТакже в виде икоты иногда напоминает о себе. На это нужно обратить внимание женщинам. Каждый десятый случай инсульта у них проявляется в виде такой симптоматики как икота вместе с чувством боли в груди, сильной слабостью. Наблюдая такие признаки, нужно не раздумывая вызывать скорую помощь.Кроме того, икота способна указать на. В этом случае человек также икает непривычно долгое время – например, в течение нескольких дней. Столь длительная икота не обязательно бывает постоянной – она может проявляться и в виде коротких приступов. Главный знак опасности – непривычно длительный период, на протяжении которого человек оказывается подвержен икоте.Впрочем, одной из причин участившейся икоты может быть. Если благодаря отдыху и расслаблению икота проходит, значит, она была сигналом именно того, что организм перетрудился и нуждается в расслаблении.