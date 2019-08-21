Семь советов, которые помогут продлить жизнь

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Отказавшись от некоторых привычек, можно укрепить свое здоровье без всяких затрат. Это, в свою очередь, повышает шансы на долголетие.По словам врачей, угол изгиба ног должен быть не менее 90 градусов. Складывая ногу на ногу, а также в положении на корточках человек рискует навредить своим венам и сосудам. Привычка сидеть таким образом увеличивает риски развития варикоза, а также тромбоза.Многие ткани организма нежные – горячие питье и еда им могут сильно навредить, поспособствовать развитию болезней, укорачивающих жизнь.Неоднократное кипячение лишает воду ее полезных свойств: так, из нее улетучивается кислород. По словам американского физиолога Брэнда Дэйви, повторное кипячение меняет структуру воды – в силу активного выпаривания жидкости в ее остатках повышается концентрация солей, минеральных и других веществ, что само по себе может нанести здоровью вред.Ученые отмечают, что волосяной покров – это, прежде всего, защита. Волосы на голове защищают летом от солнечного удара, зимой от холода, а в любое время года – от травм. Избавляясь от волос, человек становится более уязвимым перед воздействием внешних факторов.Принимать душ каждый день и подолгу – это вредная привычка. Ряд исследований, в частности, проведенных дерматологами из Школы медицины Калифорнийского университета (США), показали, что частое мытье нарушает естественную микрофлору кожи, обедняя ее полезными микроорганизмами, защищающими от инфекций и воспалительных заболеваний.Ежедневно съедая горстку орехов, можно продлить себе жизнь. В орехах содержится витамин Е, обладающий свойством замедлять процесс старения организма.Исследователи из Университета Макмастера и Университета Британской Колумбии констатировали, что ходьба по лестнице – это лучший простой способ укрепить сердечную мышцу и тем самым повысить свою защищенность от болезней этого органа, которые являются ведущей причиной смертности людей во многих странах, включая Россию.