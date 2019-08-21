Врачи сообщили, какие болезни может спровоцировать газировка

Медики единогласно пришли к выводу, что сладкая газировка несет серьезную угрозу человеческому здоровью. Читай, чтобы узнать подробнее.Чем опасна сладкая газировка?Эксперты предупреждают, что в подобных напитках содержится избыточное количество сахара и подсластителей. О том, насколько вреден сахар, рассказывать не стоит — об этом знает даже ребенокОжирение, преждевременная старость, болезни сердца — это далеко не весь перечень проблем, к которым может привести увлечение сладостями.Не стоит забывать и о том, что в газировке, как правило, содержатся синтетические красители, ароматизаторы и эссенции, которые накапливаются в человеческом организме, истощая поджелудочную железу и органы пищеварения, способствуя развитию их заболеваний.Заменить газировку врачи советуют обычной водой, морсом, или натуральным соком.