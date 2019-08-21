Комаровский рассказал, кому нельзя солить продукты

Можно ли солить детские блюда? Ответ на этот вопрос дал авторитетный доктор-педиатр.Об этом Евгений Комаровский написал в своем Instagram.Дети первого года жизни чрезвычайно восприимчивы к содержанию соли в продуктах питания. Доказано, что избыточное потребление ребенком соли приводит к множеству проблем со здоровьем — наиболее чувствительны почки, негативно реагируют дыхательная и сердечно-сосудистая система, нарушается обмен веществ в костной ткани и т. п.Однако совершенно неправильно делать вывод о том, что соль ребенку нельзя. Можно! Но надо понимать, что необходимое суточное количество соли для ребенка первого года жизни — менее 1 г.Это количество ребенок без всяких проблем получит из материнского молока или из смеси, а с началом прикорма — из стандартного набора продуктов. ?Но помни: до начала прикорма, добавлять соль не следует.