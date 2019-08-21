Препарат от деменции устранил последствия подросткового пьянства

Препарат, применяемый для замедления снижения когнитивных функций у взрослых с болезнью Альцгеймера, устранил воспаление мозга и повреждение нейронов, у животных, подвергшихся воздействию алкоголя в подростковом возрасте.В исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, исследователи из Университета Дьюка рассказали, как они пытались определить влияние эпизодического пьянства на юный мозг.«Мы начали эту работу, поскольку предыдущие исследования показали, что у подростков-людей, которые рано приобщаются к алкоголю, появляются некоторые нарушения мозговой функции, влияющие на обучение и память, а также провоцирующие тревожность и антисоциальное поведение», — объясняет доктор Скотт Шварцвельдер, профессор психиатрии и ведущий автор исследования, — «Изменения могут быть неуловимыми, но кому нужны даже незначительные повреждения мозга?».В качестве модели подростков и молодых людей, пьющих два-три раза в неделю, использовались крысы. При этом уровни алкоголя в крови подопытных грызунов были доведены до среднестатистических уровней, зафиксированных у пьющих подростков.Ученые отметили, что помимо воспаления головного мозга, воздействие алкоголя в подростковом возрасте замедлило рождение новых нейронов в гиппокампе и ускорило гибель существующих нейронов.Как только крысы достигли зрелого возраста, им начали давать донепезил, препарат, усиливающий когнитивные функции, который продается под торговой маркой Арисепт и обычно применяется при болезни Альцгеймера, в частности, при деменции, вызванной этим заболеванием.После четырех дней лечения донепезилом исследователи вгляделись в крысиный гиппокамп в поисках изменений. Крысы, которые получали препарат, продемонстрировали меньшее воспаление и лучшую способность продуцировать новые нейроны по сравнению с крысами контрольной группы, оставленными без лечения.«Мы не знаем, будет ли эти улучшения постоянными, но, по крайней мере, временно донепезил их обеспечил», — говорит доктор Шварцвельдер.Данное исследование демонстрирует возможность устранения некоторых видов повреждений, вызванных воздействием алкоголя на подростков. Кроме того, оно также обещает привести к более конкретному пониманию клеточных механизмов, которые делают развивающийся мозг особенно уязвимым для пьянства.