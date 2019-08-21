Донорские сердца от свиней скоро станут реальностью

Сердца свиней начнут пересаживать людям в течение трех лет. Так заявил научному сообществу Теренс Инглиш, 87-летний кардиохирург, выполнивший первую успешную пересадку сердца в Великобритании в 1979 году. А первая трансплантация свиной почки, по его словам, состоится уже в этом году.Трансплантолог сообщает, что пересадку почки проведет его коллега, Кристофер МакГрегор, который разработал методику модификации свиных генов для предотвращения атаки со стороны человеческой иммунной системы. «Если это сработает с почкой, то получится и с сердцем. Это решит проблему донорских органов», — считает Теренс Инглиш.Сердца свиней представляются подходящей альтернативой, поскольку они анатомически похожи на людские. Ученые уже добились успехов, в пересадке свиных органов приматам. Так, в прошлом году бабуин выжил в течение полугода после получения свиного имплантата, который был отредактирован для устранения иммунологической несовместимости. После бабуина подвергли эвтаназии, поэтому неизвестно, что случилось бы с ним в дальнейшем.Впрочем, надо признать, что по сравнению с почкой, трансплантация сердца чрезвычайно трудна, и кроме того, должен быть соблюден ряд факторов. Во-первых, сердце должно быть полностью здорово. Во-вторых, оно должно быть удалено и пересажено в течение нескольких часов. И в-третьих, оно должно соответствовать (биологически и по размеру) реципиенту.