Донорские сердца от свиней скоро станут реальностью
Трансплантолог сообщает, что пересадку почки проведет его коллега, Кристофер МакГрегор, который разработал методику модификации свиных генов для предотвращения атаки со стороны человеческой иммунной системы. «Если это сработает с почкой, то получится и с сердцем. Это решит проблему донорских органов», — считает Теренс Инглиш.
Сердца свиней представляются подходящей альтернативой, поскольку они анатомически похожи на людские. Ученые уже добились успехов, в пересадке свиных органов приматам. Так, в прошлом году бабуин выжил в течение полугода после получения свиного имплантата, который был отредактирован для устранения иммунологической несовместимости. После бабуина подвергли эвтаназии, поэтому неизвестно, что случилось бы с ним в дальнейшем.
Впрочем, надо признать, что по сравнению с почкой, трансплантация сердца чрезвычайно трудна, и кроме того, должен быть соблюден ряд факторов. Во-первых, сердце должно быть полностью здорово. Во-вторых, оно должно быть удалено и пересажено в течение нескольких часов. И в-третьих, оно должно соответствовать (биологически и по размеру) реципиенту.
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