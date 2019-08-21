Кардиолог указал на первые видимые симптомы болезней сердца

Одышка, яркий румянец, ксантомы… заметив эти симптомы у человека, вполне логично предположить, что он подвержен сердечно-сосудистому заболеванию.В Минздраве РФ сообщили сегодня, что до 40% женщин и до 48% мужчин в стране имеют повышенный уровень артериального давления, с которым ассоциируются высокие риски развития инсульта и инфаркта. Главный научный сотрудник Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН Симон Мацкеплишвили рассказал изданию «Вечерняя Москва» о том, какие симптомы первыми начинают сигналить о проблемах с сердцем и сосудами.По словам кардиолога, одышка, которая появляется после незначительной нагрузки, например, после непродолжительной прогулки или после поднятия сумок с продуктами из магазина, в большинстве случаев указывает именно на нарушения в сердце., отметил врач, также может быть видимым знаком отклонений в системе сосудов и сердца. В частности, это говорит о венозной недостаточности, снизившейся активности сердца.О том, что у человека повышено артериальное давление, а также высок уровень холестерина (это предвестники ишемической болезни сердца), могут сигналить, не связанный с действием внешних факторов или нагрузки.Кроме того кардиолог советует обращать внимание на появление– белесых пупырышек, образований холестерина, часто появляющихся на веках. Увеличение числа ксантом может говорить о тяжелом поражении сердечно-сосудистой системы, в таких случаях нужно обязательно обращаться к врачу за обследованием.Также неблагоприятным признаком кардиологических проблем могут быть, добавил эксперт.