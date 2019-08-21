Избыток лекарств от гипертонии опасен для пациентов

Отправляемые домой из больниц пожилые люди получают рецепты на большее количество подобных препаратов. В результате, это повышает риск инфарктов и инсультов.У некоторых пациентов после попадания в больницу развивается гипертония, а у большинства она уже имелась до госпитализации. Выдача рецептов на большие дозировки лекарств для контроля артериального давления может ухудшить ситуацию, как показало исследование ученых из Университета Калифорнии в Сан-Франциско. Повышенное артериальное давление - это распространённый и серьезный фактор риска опасных болезней сердца, а если человек берёт давление под контроль, он продлевает себе жизнь. Но американские ученые выяснили, что некоторые врачи выписывают чрезмерно большие дозы лекарств для контроля давления, включая даже тех пациентов, которые госпитализируются из-за болезней, не связанных с здоровьем сердца и сосудов.Исследование показало, что если эти пациенты получают дополнительные лекарства, или дозировка применяющихся препаратов увеличивается, то риск таких серьезных проблем, как обмороки, падения и повреждения почек, вырастает у них на 30%. А получающие более интенсивную терапию гипертонии пациенты чаще вновь оказываются в больницах из-за проблем с сердцем в течение следующего года. Следовательно, препараты против повышенного давления при увеличении дозировки приносят больше вреда, чем пользы.В России от повышенного давления и связанных с ним расстройств умирает значительное количество людей. Вот почему наши врачи обращают особое внимание на контроль давления. Приблизительно 70% российских гипертоников употребляют необходимые препараты, которые считаются в целом безопасными. Однако при превышении дозировки давление может опасность снизиться, из-за чего конечности и другие органы столкнутся с нехваткой крови, что может спровоцировать повреждения почек, инсульты, инфаркты и смертельно опасный шок.