6 симптомов, которые могут указывать на начало рассеянного склероза

Рассеянный склероз - это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражаются оболочки головного и спинного мозга.В Минздраве России констатировали рост числа людей, больных рассеянным склерозом за последние пять лет. При рассеянном склерозе иммунная система человека разрушает миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга, ответственных за отправку импульсов к телу. Последствия данного процесса могут быть разными, от незначительного онемения конечностей до паралича или слепоты.По данным Национального центра биотехнологической информации США (NCBI), рассеянный склероз в три раза чаще диагностируется у женщин от 20 до 40 лет. Каждый десятый случай заболевания фиксируется в возрасте до 18 лет.Почему иммунные клетки начинают атаковать нервные волокна своего же организма? Точного ответа на этот вопрос еще нет. Согласно существующим на сегодня версиям, к возникновению рассеянного склероза могут вести генетическая предрасположенность, курение, дефицит витамина D, воздействие вируса Эпштейна - Барр в раннем возрасте, высокое содержание соли в продуктах питания, плохая экология.Какие симптомы могут говорить о начале заболевания? Медики перечисляют следующие основные признаки.Внезапные нарушения в работе органов зрения - один из самых распространенных симптомов рассеянного склероза. Например, человек может обнаружить, что один его глаз видит хорошо, а другой – плохо, либо у него возникает ощущение, что что-то попало в глаз. Из других нарушений частыми являются искажение цветов, расплывчатые контуры, «мушки» или пятна перед глазами.Мурашки, жжение, покалывание, стягивание кожи – все эти симптомы не должны оставаться без внимания, если начинают напоминать о себе регулярно.Работа пальцами при рассеянном склерозе затрудняется вплоть до того, что становится невозможной. Если не получается набрать смс, втянуть нитку в иголку, обязательно идите к врачу. Резкое ухудшение мелкой моторики - один из самых ранних признаков этого заболевания.Врачи, которые работают с пациентами, страдающими рассеянным склерозом, отмечают: в более чем 60% случаев заболевание проявляется в учащении эпизодов расстройств памяти. Также на развитие недуга могут указывать держащаяся на протяжении длительного времени раздражительность, либо резкие колебания настроения и неконтролируемые слезы или смех.Если походы в туалет помочиться становятся более редкими или, наоборот, более частыми при неизменившемся объеме потребляемой жидкости, - это тоже может быть сигналом болезни. Также могут иметь место такие явления как невозможность помочиться полностью и внезапные сильные позывы.Большинство пациентов с рассеянным склерозом рассказывают об изменениях в телесных ощущениях – например, по-новому, не так, как раньше начинает ощущатьсяткань одежды. Кроме того, могут возникать непроизвольные мышечные спазмы, либо в мышцах вдруг ощущается слабость или жесткость. Также нередки телесные боли.