Медики назвали еще одну опасность курения кальяна

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне пришли к выводу, что курение кальяна очень вредит здоровью человека.Согласно исследованию, в одной затяжке кальяна может содержаться столько же вредных веществ, сколько в дыме от целой сигареты.Ведущий автор Вероник Перро (Veronique Perraud) отмечает: в кальянном дыме много токсичных и вредных химических веществ, в том числе никотин, карбонильные соединения и бензин. Высокая доза данных веществ поступает в организм курильщика кальяна вследствие большого объема дыма. Ранее фиксировались случаи отравления угарным газом при использовании кальяна, что объясняется выделением окиси углерода при сжигании угля.Примечательно, что высокие концентрации токсичных газов были выявлены даже в травяной смеси для кальяна. Помимо этого, как отмечается, вода в чаше, из-за своего охлаждающего эффекта, фактически способствует образованию ультрадисперсных частиц во вдыхаемом дыме.Еще одна опасность заключается в том, что температура горения содержимого чаши для кальяна — низкая, что способствует образованию повышенного количества производных сахара (например, глицерина, который при нагревании расщепляется до альдегидов, то есть потенциальных канцерогенов).