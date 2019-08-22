Почему с возрастом память тоже стареет

Возрастное ухудшение памяти — удел подавляющего большинства людей, в том числе тех, кого минует деменция. Но несмотря на то, что связь между старением мозга и тела хорошо известна, характер этой ассоциации остается загадкой.Исследователи из шведского Университета Умео пять лет бились над ее разгадкой и в результате представили свою объяснительную модель.По мере старения человеческого тела крупные артерии (например, аорта) становятся более жесткими и теряют значительную часть своей способности поглощать пульсацию, возникающую при выбросе крови. Непогашенная пульсация передается в меньшие кровеносные сосуды, а затем по цепочке в капилляры — в частности, капилляры мозга.В стареющем организме эта пульсация может быть настолько сильной, что повреждает клетки капилляров. Как следствие, ухудшается мозговое кровоснабжение. В частности, мозг не может так же эффективно, как раньше, регулировать кровоток для решения сложных когнитивных задач.Согласно модели исследователей, особенно уязвим гиппокамп — структура, крайне важная для эпизодической памяти, отвечающей за воспроизведение каких-либо событий. Мало того, что ухудшается его питание, уязвимость гиппокампа обусловлена еще и тем, что он расположен рядом с крупными сосудами и, таким образом, подвергается повышенной нагрузке в самом начале цепи.Исследователи надеются, что их работа станет отправной точкой для будущих исследований, которые рано или поздно обнаружат способ замедления показанного процесса.