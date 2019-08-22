Россияне готовы отдать медицинскую диагностику роботам

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ВЦИОМ опрашивал россиян на предмет того, какие сферы деятельности лучше делегировать роботам.Вполне ожидаемо в тройку лидеров вошли опасные производства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и освоение космоса. А вот четвертое место на удивление досталось медицинской диагностике и манипуляциям.Отдать эти медицинские функции машинам предлагают более трети опрошенных — 34 %, — в столичных городах Москве и Санкт-Петербурге цифра достигла 35 %.Предположительно сказывается недоверие соотечественников к компетенции и добросовестности врачей, а также недовольство типичным общением врач-пациент.Зато пускать роботов за руль общественного транспорта или в сферу преподавания россияне пока опасаются. Этим пунктам достались лишь 7 и 3 % голосов соответственно.