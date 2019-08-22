Случаи, когда лишний вес идет на пользу здоровью

Лишний вес, не являющийся критическим ожирением, может быть преимуществом для здоровья и жизни человека – это подтверждают разные научные исследования.Американские ученые из Университета штата Мичиган, изучавшие влияние лишнего веса на организм, пришли к выводу, что люди с не слишком серьезным избыточным жиром живут дольше людей, которые страдают от настоящего ожирения, а также дольше худощавых. Исследователи установили, что присутствие жира продлевает клеточный функционал - клетки с повышенным содержанием жиров существуют дольше тех, в которых жировых компонентов очень мало.Ряд ученых считают, что некоторое количество жира необходим организму для борьбы с инфекциями – этот процесс требует от него большое количество энергии, чьи запасы содержатся именно в жире. В пользу такой версии говорит тот факт, что здоровье 20% людей с лишним весом находится в полном порядке - у них низкий уровень холестерина, хороший уровень сахара в крови и здоровое кровяное давление. Спрашивается, зачем нужен жир и лишний вес при хорошем здоровье? Но он зачем-то нужен. Например, у пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, его не имеющих.Не слишком большой избыток лишнего веса помогает человеку поддерживать свой организм в тонусе после 55 лет. Согласно научным данным, в среднем, люди с небольшим лишним весом в пожилом возрасте живут на 15 лет дольше тех, у кого вес в норме или имеется его дефицит.Повышенный индекс массы тела связан с более сильной защитой от развития такого тяжелого неврологического заболевания, как БАС - бокового амиотрофического склероза, ведущего к гибели двигательных нейронов и в конечном итоге к смерти. Свидетельства тому были найдены в нескольких исследованиях. Почему лишний вес действует как «лекарство» от БАС, ученые пока понять не могут.По данным Американской академии неврологии, лишний вес может уберечь от смерти после инсульта, а также играет положительную роль в выживании людей, которые страдают от болезней почек. Специалисты констатируют, что ожирение повышает шанс на выживание после инсульта на 46% процентов, а наличие небольшого лишнего веса - на 15%.