Случаи, когда лишний вес идет на пользу здоровью
Повышает шансы на долголетие. Американские ученые из Университета штата Мичиган, изучавшие влияние лишнего веса на организм, пришли к выводу, что люди с не слишком серьезным избыточным жиром живут дольше людей, которые страдают от настоящего ожирения, а также дольше худощавых. Исследователи установили, что присутствие жира продлевает клеточный функционал - клетки с повышенным содержанием жиров существуют дольше тех, в которых жировых компонентов очень мало.
Помогает организму в борьбе с инфекциями. Ряд ученых считают, что некоторое количество жира необходим организму для борьбы с инфекциями – этот процесс требует от него большое количество энергии, чьи запасы содержатся именно в жире. В пользу такой версии говорит тот факт, что здоровье 20% людей с лишним весом находится в полном порядке - у них низкий уровень холестерина, хороший уровень сахара в крови и здоровое кровяное давление. Спрашивается, зачем нужен жир и лишний вес при хорошем здоровье? Но он зачем-то нужен. Например, у пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, его не имеющих.
Положительно влияет на состояние пожилых людей. Не слишком большой избыток лишнего веса помогает человеку поддерживать свой организм в тонусе после 55 лет. Согласно научным данным, в среднем, люди с небольшим лишним весом в пожилом возрасте живут на 15 лет дольше тех, у кого вес в норме или имеется его дефицит.
Защищает от развития БАС. Повышенный индекс массы тела связан с более сильной защитой от развития такого тяжелого неврологического заболевания, как БАС - бокового амиотрофического склероза, ведущего к гибели двигательных нейронов и в конечном итоге к смерти. Свидетельства тому были найдены в нескольких исследованиях. Почему лишний вес действует как «лекарство» от БАС, ученые пока понять не могут.
Снижает риск смерти после инсульта. По данным Американской академии неврологии, лишний вес может уберечь от смерти после инсульта, а также играет положительную роль в выживании людей, которые страдают от болезней почек. Специалисты констатируют, что ожирение повышает шанс на выживание после инсульта на 46% процентов, а наличие небольшого лишнего веса - на 15%.
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