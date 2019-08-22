Составлен список заболеваний, при которых вредно есть арбузы

Такая пища полезна не всем.Врач высшей категории Ольга Саакян рассказала, людям с какими заболеваниями нельзя есть арбузы.По словам Саакян, как правило, в умеренных количествах арбузы полезны. Не рекомендуется много употреблять арбузов людям, у которых проблемы с оттоком мочи, мочекаменная болезнь, аденома предстательной железы. Также арбузы не рекомендуются тем, кто перенес хирургическое вмешательство.Она продолжила, что умерить количество арбузов рекомендуется тем, у кого имеются заболевания сердца, сопровождаемые задержкой жидкости и отеками, а также тем, кто болен колитами и страдает расстройствами желудочно-кишечного тракта. Более того, рассказала она, у таких граждан злоупотребление сочной мякотью фрукта может вызвать тошноту, диарею, раздутие живота и расстройство желудка.«С не меньшей осторожностью по отношению к этому лакомству должны вести себя лица с повышенной концентрацией калия в крови (гиперкалиемия): их норма составляет не более 150 грамм арбуза в день, что в пересчёте на чистый калий будет равно примерно 140 мг. данного микроэлемента», — продолжила Саакян.Здоровым людям, подчеркнула она, можно съедать по 0,5 килограмма.