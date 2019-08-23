Врач рассказала, что делать девушкам, чтобы лучше переносить жару

Летом желательно отказаться от макияжа.Как ни странно, легче переносить повышенные температуры воздуха помогает отказ от каблуков и макияжа. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая.Жара опять вернулась в Россию, а значит стоит вспомнить о мерах безопасности во время экстремально высоких температур. Главное – больше пить чистой минеральной воды без газа и, выходя на улицу в разгар дня, всегда прикрывать голову.«Никогда не утоляйте жажду сладкими газировками и уж тем более алкогольными напитками. Не желательно также употреблять мороженое – оно усилит жажду», — рекомендует эксперт.Не менее важно также правильно выбирать одежду и аксессуары. В жаркие дни нужно отказаться от каменных или металлических украшений. Они очень сильно нагреваются, — это все равно, что надеть на шею маленькую батарею.«В жару от макияжа тоже лучше отказаться, — во первых, он закупоривает поры и мешает коже «дышать», во-вторых, в жару кожа потеет, а макияж может стать причиной раздражения или даже появления угрей.Пребывая на улице, всегда ищите тень. Не стойте на остановке под ярким солнцем – спрячьтесь под навесом или козырьком ларьков, а передвигаясь по улице, выбирайте аллейки, где много деревьев», — посоветовала эксперт.