Стоматологи рассказали, зачем нужны зубы мудрости

По возможности такие зубы рекомендуют сохранить.«Восьмерки» – это труднодоступные зубы, а лечить их бывает непросто из-за уникальной анатомии.Стоит сразу сказать, что удаление зубов — это болезненная процедура, которая часто имеет ряд осложнений. К тому лечение зубов сейчас настолько прогрессивно, что это лучше их удаления. Современные стоматологические клиники имеют все необходимое оборудование, чтобы провести комплексное лечение и спасти зуб пациента. При этом потребуется минимум медикаментозной терапии.Кроме того, здоровый зуб мудрости может стать полезным в будущем при потере первого моляра («шестерки»), эти зубы по многим причинам наиболее подвержены разрушению. В таких случаях все чаще выполняют реплантации – пересаживают восьмой зуб на место удаленного шестого.Когда нужно удалять зубы мудрости?Врачи советуют удалять зубы мудрости только в крайнем случае. Это необходимо, когда они имеют врожденную аномалию и не развиваются нормально. Также это советуют делать, если они глубоко повреждены кариесом.Но если они в нормальном состоянии, не беспокоят своего владельца, то поводов для их удаления нет.